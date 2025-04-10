Київ вночі атакували десятки дронів, є постраждалі та руйнування, - КМВА
Внаслідок нічної атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на Київ у місті зафіксовані руйнування у двох районах. Також відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Як пише КМВА, ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня повітряна тривога тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37). Також вона оголошувалась й з 07:01 до 07:26 через загрозу застосування ворогом балістики.
Під час нічної атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона (ППО). Інші ж - були втрачені або покинули повітряний простір столиці.
Фото: наслідки атаки дронів на Київ (t.me/dsns_telegram)
Через атаку дронів, як повідомляє ДСНС, постраждали два райони:
- Дарницький район: пошкоджені приватні будинки й автомобілі, знищена одна з господарчих споруд. Відомо про двох постраждалих, одна з яких отримала гостру реакцію на стрес, а інша - множинні дрібні поранення правого передпліччя.
- Голосіївський район: сталось загоряння складського приміщення.
"Усі пожежі, спричинені атакою - ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - додає ДСНС.
Обстріли України
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України. Для атак терористи застосовують дрони, керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів та артилерію.
До атак безпілотниками ворог вдається кожної ночі, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 9 квітня Україну атакували 55 дронів.
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