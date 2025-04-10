Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні
В ніч на 10 квітня російські війська атакували Україну 145 дронами. ППО збила більшість з них.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 10 квітня противник атакував 145 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Дрони окупанти запускали із напрямків - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили військові.
Крім того, 49 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.
Наслідки атаки РФ по Україні
Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська та Миколаївська області.
Зокрема, у Києві горіли склади, знищені господарські споруди, є постраждалі. А в Миколаєві через обстріл дронів пошкоджено дев’ять багатоповерхівок, десятки гаражів і автомобілів, десятеро людей дістали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.