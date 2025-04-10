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Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні

Україна, Четвер 10 квітня 2025 09:21
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Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні Фото: ППО збила 85 з 145 дронів 10 квітня, постраждали шість регіонів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 10 квітня російські війська атакували Україну 145 дронами. ППО збила більшість з них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 10 квітня противник атакував 145 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Дрони окупанти запускали із напрямків - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили військові.

Крім того, 49 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська та Миколаївська області.

Зокрема, у Києві горіли склади, знищені господарські споруди, є постраждалі. А в Миколаєві через обстріл дронів пошкоджено дев’ять багатоповерхівок, десятки гаражів і автомобілів, десятеро людей дістали поранення.

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