Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні

Фото: ППО збила 85 з 145 дронів 10 квітня, постраждали шість регіонів (Getty Images)

В ніч на 10 квітня російські війська атакували Україну 145 дронами. ППО збила більшість з них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 10 квітня противник атакував 145 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні. Дрони окупанти запускали із напрямків - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим). Робота ППО Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. "Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили військові. Крім того, 49 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.