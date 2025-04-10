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Кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зросла, триває ліквідація наслідків

Четвер 10 квітня 2025 14:45
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Кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зросла, триває ліквідація наслідків Фото: кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві через падіння уламків, а також детонацію бойових частин збитих ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зросла кількість постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Як пише КМВА, рятувальники й профільні служби наразі продовжують роботи з ліквідації наслідків нічної атаки.

Станом на зараз, згідно з уточненими даними, відомо про чотирьох постраждалих:

  • двоє чоловіків;
  • двоє жінок.

"Крім цього, на відкритій місцевості в Голосіївському районі виявлено залишки збитого БпЛА. Пошкоджено дерева, зафіксовано окремі сліди горіння трав'яного настилу. На місці працюють фахівці", - додає КМВА.

Обстріли України з боку Росії

У ніч на 10 квітня Російська Федерація (РФ) атакувала Україна 145-ма ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 85 дрони.

Зранку КМВА розповіла, що під час атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки постраждали два райони міста.

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