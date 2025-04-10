Кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зросла, триває ліквідація наслідків
У Києві через падіння уламків, а також детонацію бойових частин збитих ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зросла кількість постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Як пише КМВА, рятувальники й профільні служби наразі продовжують роботи з ліквідації наслідків нічної атаки.
Станом на зараз, згідно з уточненими даними, відомо про чотирьох постраждалих:
- двоє чоловіків;
- двоє жінок.
"Крім цього, на відкритій місцевості в Голосіївському районі виявлено залишки збитого БпЛА. Пошкоджено дерева, зафіксовано окремі сліди горіння трав'яного настилу. На місці працюють фахівці", - додає КМВА.
Обстріли України з боку Росії
У ніч на 10 квітня Російська Федерація (РФ) атакувала Україна 145-ма ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.
До відбиття атаки були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 85 дрони.
Зранку КМВА розповіла, що під час атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки постраждали два райони міста.
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