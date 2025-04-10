Кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зросла, триває ліквідація наслідків

У Києві через падіння уламків, а також детонацію бойових частин збитих ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зросла кількість постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Крім цього, на відкритій місцевості в Голосіївському районі виявлено залишки збитого БпЛА . Пошкоджено дерева, зафіксовано окремі сліди горіння трав'яного настилу. На місці працюють фахівці", - додає КМВА.

Станом на зараз, згідно з уточненими даними, відомо про чотирьох постраждалих :

Обстріли України з боку Росії

У ніч на 10 квітня Російська Федерація (РФ) атакувала Україна 145-ма ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 85 дрони.

Зранку КМВА розповіла, що під час атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки постраждали два райони міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.