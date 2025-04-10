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Количество пострадавших от ночной атаки на Киев возросло, продолжается ликвидация последствий

Четверг 10 апреля 2025 14:45
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Количество пострадавших от ночной атаки на Киев возросло, продолжается ликвидация последствий Фото: количество пострадавших от ночной атаки на Киев возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве из-за падения обломков, а также детонации боевых частей сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) возросло количество пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как пишет КГВА, спасатели и профильные службы сейчас продолжают работы по ликвидации последствий ночной атаки.

По состоянию на сейчас, согласно уточненным данным, известно о четырех пострадавших:

  • двое мужчин;
  • две женщины.

"Кроме этого, на открытой местности в Голосеевском районе обнаружены остатки сбитого БпЛА. Повреждены деревья, зафиксированы отдельные следы горения травяного настила. На месте работают специалисты", - добавляет КГВА.

Обстрелы Украины со стороны России

В ночь на 10 апреля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 145-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 85 дронов.

Утром КГВА рассказала, что во время атаки на подступах к Киеву было зафиксировано 30 дронов, 16 из которых уничтожила позже противовоздушная оборона (ПВО). В результате атаки пострадали два района города.

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