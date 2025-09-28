UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Атака "Шахедів" досі триває

Фото: у столиці зростає кількість постраждалих через обстріл РФ (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

У Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зазнали поранень шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. П'ятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - зазначив міський голова.

Раніше Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих, серед них двоє - у Солом'янському районі. Всіх поранених ушпиталено.

Росія атакувала Україну дронами і ракетами

Нагадаємо, російська армія в ніч на 28 вересня обстріляла Україну дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Внаслідок ударів, у чотирьох районах Київської області спалахнули житлові будинки й автомобілі.

У Соломʼянському районі Києва частково зруйновано багатоповерхівку.

В області постраждало місто Біла Церква і промислове підприємство.

КиївВійна в УкраїніАтака дронів