Кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Атака "Шахедів" досі триває

"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. П'ятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - зазначив міський голова.

Раніше Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих, серед них двоє - у Солом'янському районі. Всіх поранених ушпиталено.