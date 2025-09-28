RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Количество пострадавших в Киеве возросло до 6. Атака "Шахедов" до сих пор продолжается

Фото: в столице растет количество пострадавших из-за обстрелов РФ (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки получили ранения шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Уже шестеро пострадавших в результате атаки врага на столицу. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте", - отметил городской голова.

Ранее Кличко сообщил о пяти пострадавших, среди них двое - в Соломенском районе. Всех раненых госпитализировали.

Россия атаковала Украину дронами и ракетами

Напомним, российская армия в ночь на 28 сентября обстреляла Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате ударов, в четырех районах Киевской области вспыхнули жилые дома и автомобили.

В Соломенском районе Киева частично разрушена многоэтажка.

В области пострадал город Белая Церковь и промышленное предприятие.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеАтака дронов