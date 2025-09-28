Количество пострадавших в Киеве возросло до 6. Атака "Шахедов" до сих пор продолжается

В Киеве в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки получили ранения шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
"Уже шестеро пострадавших в результате атаки врага на столицу. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте", - отметил городской голова.
Ранее Кличко сообщил о пяти пострадавших, среди них двое - в Соломенском районе. Всех раненых госпитализировали.
Напомним, российская армия в ночь на 28 сентября обстреляла Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В результате ударов, в четырех районах Киевской области вспыхнули жилые дома и автомобили.
В Соломенском районе Киева частично разрушена многоэтажка.
В области пострадал город Белая Церковь и промышленное предприятие.