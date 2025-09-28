Кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Атака "Шахедів" досі триває

Фото: у столиці зростає кількість постраждалих через обстріл РФ (facebook.com DSNSKHARKIV)

У Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зазнали поранень шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. П'ятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - зазначив міський голова. Раніше Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих, серед них двоє - у Солом'янському районі. Всіх поранених ушпиталено.