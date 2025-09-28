ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Атака "Шахедів" досі триває

Київ, Неділя 28 вересня 2025 07:49
UA EN RU
Кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Атака "Шахедів" досі триває Фото: у столиці зростає кількість постраждалих через обстріл РФ (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

У Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зазнали поранень шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. П'ятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - зазначив міський голова.

Раніше Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих, серед них двоє - у Солом'янському районі. Всіх поранених ушпиталено.

Росія атакувала Україну дронами і ракетами

Нагадаємо, російська армія в ніч на 28 вересня обстріляла Україну дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Внаслідок ударів, у чотирьох районах Київської області спалахнули житлові будинки й автомобілі.

У Соломʼянському районі Києва частково зруйновано багатоповерхівку.

В області постраждало місто Біла Церква і промислове підприємство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"