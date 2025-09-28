Кількість постраждалих у Києві зросла до 6. Атака "Шахедів" досі триває
У Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зазнали поранень шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. П'ятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці", - зазначив міський голова.
Раніше Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих, серед них двоє - у Солом'янському районі. Всіх поранених ушпиталено.
Росія атакувала Україну дронами і ракетами
Нагадаємо, російська армія в ніч на 28 вересня обстріляла Україну дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.
Внаслідок ударів, у чотирьох районах Київської області спалахнули житлові будинки й автомобілі.
У Соломʼянському районі Києва частково зруйновано багатоповерхівку.
В області постраждало місто Біла Церква і промислове підприємство.