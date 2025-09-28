ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Количество пострадавших в Киеве возросло до 6. Атака "Шахедов" до сих пор продолжается

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 07:49
UA EN RU
Количество пострадавших в Киеве возросло до 6. Атака "Шахедов" до сих пор продолжается Фото: в столице растет количество пострадавших из-за обстрелов РФ (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки получили ранения шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Уже шестеро пострадавших в результате атаки врага на столицу. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте", - отметил городской голова.

Ранее Кличко сообщил о пяти пострадавших, среди них двое - в Соломенском районе. Всех раненых госпитализировали.

Россия атаковала Украину дронами и ракетами

Напомним, российская армия в ночь на 28 сентября обстреляла Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате ударов, в четырех районах Киевской области вспыхнули жилые дома и автомобили.

В Соломенском районе Киева частично разрушена многоэтажка.

В области пострадал город Белая Церковь и промышленное предприятие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"