Количество пострадавших в Киеве возросло до 6. Атака "Шахедов" до сих пор продолжается

В Киеве в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки получили ранения шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко .

"Уже шестеро пострадавших в результате атаки врага на столицу. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте", - отметил городской голова.

Ранее Кличко сообщил о пяти пострадавших, среди них двое - в Соломенском районе. Всех раненых госпитализировали.