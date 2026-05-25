Главная » Новости » Война в Украине

Число пострадавших из-за массированной атаки по Киеву перевалило за 90

16:36 25.05.2026 Пн
Службы продолжают заниматься ликвидацией последствий
aimg Анастасия Никончук
Число пострадавших из-за массированной атаки по Киеву перевалило за 90 Фото: обстрел Киева (ГСЧС)
После масштабной ночной атаки России жители столицы продолжают обращаться за медицинской помощью. По последним данным, число пострадавших в Киеве возросло до 91 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Количество пострадавших продолжает расти

После массированного удара РФ по Киеву, который произошел в ночь на 24 мая, в городе продолжают фиксировать новых пострадавших.

"После вчерашней атаки киевляне продолжают обращаться за помощью к медикам. Количество пострадавших выросло до 91 человека", - отметил Тимур Ткаченко.

Россия выпустила по Украине 690 воздушных целей

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 24 мая Россия нанесла по Украине комбинированный удар с применением ракет разных типов и ударных беспилотников. Основным направлением атаки стал Киев.

Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения. Среди них - баллистические ракеты, аэробаллистические ракеты "Кинжал", ракеты "Циркон", "Искандер-М", С-400, а также крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и "Искандер-К".

Кроме того, российские войска использовали 600 беспилотников различных типов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Сколько целей уничтожила ПВО

По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 604 воздушные цели. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 беспилотников различных типов.

Напоминаем, что в ночь на 24 мая российские войска во время массированной атаки по Украине применили по Киевской области баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", известную также под названием "Орешник".

Отметим, что во время ночной атаки российские войска нанесли удары по всем районам Киева. Значительные разрушения зафиксировали на Лукьяновке, где после обстрела вспыхнули масштабные пожары. В результате прямого попадания полностью сгорел ТРЦ "Квадрат" — здание получило критические повреждения, а от торгового центра остались обгоревшие конструкции и завалы.

