Кількість допомоги збільшиться: у НАТО розкрили об'єми переданого Україні озброєння

Субота 23 серпня 2025 12:14
Кількість допомоги збільшиться: у НАТО розкрили об'єми переданого Україні озброєння Фото: у НАТО розкрили об'єми переданого Україні озброєння (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна у 2024 році отримала від країн НАТО військову допомогу на 50 млрд доларів, але цього року кількість переданого озброєння збільшиться.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

"У 2024 році об'єми переданої допомоги досягли 50 млрд доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 млрд доларів, але до кінця року ми відповідатимемо попередньому показнику; прогнози дуже оптимістичні", - зазначив Драгоне.

За його словами, країни НАТО мають намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшувати її.

"Українська армія – це взірець для Європи. За кожної нагоди НАТО повторює, що наша повна підтримка України ніколи не змінювалася і не зміниться, доки не буде справедливого та тривалого миру", - додав він.

Нова ініціатива США і НАТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що Сполучені Штати та НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з генсеком НАТО Марком Рютте про постачання американської зброї в Україну. Трамп запевняв, що всю зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи.

Зокрема, раніше стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.

