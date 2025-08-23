Кількість допомоги збільшиться: у НАТО розкрили об'єми переданого Україні озброєння

Україна у 2024 році отримала від країн НАТО військову допомогу на 50 млрд доларів, але цього року кількість переданого озброєння збільшиться.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

"У 2024 році об'єми переданої допомоги досягли 50 млрд доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 млрд доларів, але до кінця року ми відповідатимемо попередньому показнику; прогнози дуже оптимістичні", - зазначив Драгоне.

За його словами, країни НАТО мають намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшувати її.

"Українська армія – це взірець для Європи. За кожної нагоди НАТО повторює, що наша повна підтримка України ніколи не змінювалася і не зміниться, доки не буде справедливого та тривалого миру", - додав він.