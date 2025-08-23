ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Количество помощи увеличится: в НАТО раскрыли объемы переданного Украине вооружения

Суббота 23 августа 2025 12:14
UA EN RU
Количество помощи увеличится: в НАТО раскрыли объемы переданного Украине вооружения Фото: в НАТО раскрыли объемы переданного Украине вооружения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина в 2024 году получила от стран НАТО военную помощь на 50 млрд долларов, но в этом году количество переданного вооружения увеличится.

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"В 2024 году объемы переданной помощи достигли 50 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 млрд долларов, но до конца года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы очень оптимистичны", - отметил Драгоне.

По его словам, страны НАТО намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать ее.

"Украинская армия - это образец для Европы. При каждом удобном случае НАТО повторяет, что наша полная поддержка Украины никогда не менялась и не изменится, пока не будет справедливого и длительного мира", - добавил он.

Новая инициатива США и НАТО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину. Трамп уверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

В частности, ранее стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Помощь Украине
Новости
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"