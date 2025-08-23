Количество помощи увеличится: в НАТО раскрыли объемы переданного Украине вооружения
Украина в 2024 году получила от стран НАТО военную помощь на 50 млрд долларов, но в этом году количество переданного вооружения увеличится.
Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
"В 2024 году объемы переданной помощи достигли 50 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 млрд долларов, но до конца года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы очень оптимистичны", - отметил Драгоне.
По его словам, страны НАТО намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать ее.
"Украинская армия - это образец для Европы. При каждом удобном случае НАТО повторяет, что наша полная поддержка Украины никогда не менялась и не изменится, пока не будет справедливого и длительного мира", - добавил он.
Новая инициатива США и НАТО
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину. Трамп уверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.
В частности, ранее стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.