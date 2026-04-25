Число депортаций из ЕС стремительно растет, но в Еврокомиссии все равно недовольны

21:15 25.04.2026 Сб
2 мин
ЕС собирается принять более жесткие правила для въезда мигрантов на проживание
aimg Юлия Маловичко
Число депортаций из ЕС стремительно растет, но в Еврокомиссии все равно недовольны Иллюстративное фото: пресечение границы мигарнтки в Польше (Getty Images)

В Еврокомиссии призывают к ужесточению правил депортации из ЕС, не смотря на то, что показатель вернувшихся на Родину и так значительно вырос за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как считает Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер, нужно ужесточить правила депортации из Союза, поскольку текущего роста числа выездов мигрантов недостаточно.

Отмечается, что в 2025 году в ЕС было репатриировано (принято) 28% мигрантов, которые должны были покинуть Евросоюз, и это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

В прошлом году более 491 тысячи человек подлежали репатриации, и из них депортировали около 135 тысяч. В 2022 году уровень репатриации составлял 16%.

Говоря о депортации, причиной ее роста в ЕС, среди прочего, являются последовательные действия государств-членов, а также большая стабильность в некоторых странах, принимающих мигрантов, и улучшение информационной системы.

"Однако мы не можем быть довольны большим количеством депортаций в прошлом году. Старые правила по депортации нелегальных мигрантов в ЕС просто не работают достаточно эффективно", - подчеркнул Бруннер.

По его словам, поэтому важно принять новый регламент о репатриации, который Европейская комиссия в марте прошлого года представила на голосование в Европейский парламент и 27 государств-членов.

Еврокомиссар заявил, что новый регламент устанавливает "более строгие правила для правонарушителей, четкие и обязательные обязательства для лиц, в отношении которых вынесено решение о депортации, и обеспечивает большую эффективность в сотрудничестве государств-членов".

Регламент о репатриации, среди прочего, предусматривает, что лиц, не получающих защиты и обязанных выехать, можно дольше содержать под стражей до депортации.

Кроме того, он позволяет депортировать просителей убежища в так называемые "центры возвращения" в страны за пределами ЕС.

Отметим, что на днях сообщалось о спаде миграции в Европе - количество новых заявлений на убежище снизилось на 18%. Эксперты связывают это как с более жесткой политикой, так и с изменением стран происхождения мигрантов.

При этом желающих переехать в США на проживание стает все меньше, не смотря на то, что Штаты имеют статус самого популярного направления для комфортной жизни.

