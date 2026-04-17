Депортація за "дискредитацію": у РФ мігрантів штовхають до війська

Державна дума Росії планує ухвалити зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які фактично легалізують примусове вербування мігрантів для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Служби зовнішньої розвідки України.

Розширення підстав для депортації

Законопроєкт, внесений урядом за ініціативою МВС у березні 2026 року, розширює перелік статей, за якими іноземців можна видворити з РФ, з 22 до 43. Серед нових підстав:

участь у несанкціонованих масових заходах;

поширення «екстремістських» матеріалів;

"дискредитація" збройних сил РФ;

заклики до санкцій проти Росії;

пропаганда забороненої символіки;

зловживання свободою ЗМІ;

дрібне хуліганство.

Для цих статей видворення стає основним і обов’язковим покаранням - без права суду на індивідуалізацію. Особиста історія, сім’я, робота чи двадцятирічний стаж перебування в країні не мають жодного правового значення.

Єдиний захист - контракт з армією РФ

Ключовий виняток, прописаний у законопроєкті, стосується іноземців, які проходили військову службу у Збройних силах Росії. Для них режим обов’язкового видворення не діє - замість цього передбачені альтернативні санкції: штраф або обов’язкові роботи.

Як зазначає СЗР, це "державно закріплена формула": участь у війні проти України є єдиним надійним правовим захистом мігранта на території Росії. Решта - предмет торгу з депортаційним апаратом.

Економіка репресій

За фінансово-економічним обґрунтуванням, реалізація законопроєкту потребуватиме щонайменше 23,1 млн доларів упродовж 2026-2028 років. Часткова компенсація витрат додатковими надходженнями від штрафів оцінюється на рівні понад 38,7 млн доларів. Репресивна система спроєктована як самоокупна.

Водночас Росія перебуває в стані гострого дефіциту робочої сили - через мобілізацію та масовий відтік кадрів після 2022 року.