Число боев возросло до 71, враг активен на двух направлениях, - Генштаб

Количество боев, по состоянию на сейчас, возросло до 71. Враг больше всего активен на Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении бои идут в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак возросло до пяти. Две из них, в районе Степной Новоселовки, еще продолжаются.

На Лиманском направлении бои продолжаются в районе Макеевки и Невского. С начала суток враг уже пять раз пытался продвинуться на направлении.

На Северском направлении бои продолжаются в районе Раздоловки и Выемки. Количество штурмовых действий врага здесь возросло до пяти.

На Торецком направлении россияне атакуют в районах Северного и Нью-Йорка. В целом враг пытался 16 раз потеснить наших защитников. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг атакует в районе Красногоровки и Парасковиевки. Враг уже 15 раз пытался улучшить свое тактическое положение, впрочем понес потери.

На Приднепровском направлении отбито пять атак врага.

Ситуация на фронте

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны сдерживают россиян на многих направлениях и отражают постоянные штурмы. Впрочем, врагу удалось немного продвинуться вблизи Купянска.

Также за прошедшие сутки, 26 июня, согласно данным Генштаба, потери России составили 1260 единиц живой силы. В частности, были уничтожены 3 танка, 9 боевых бронированных машин и не только.