Ще 1260 загарбників і 42 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: за добу росіяни втратили 1260 солдатів на фронті (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 26 на 27 червня, становили 1260 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали: особового складу - 539 320 (+1260) осіб ліквідовано;

танків - 8042 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 15 459 (+9) од.;

артилерійських систем - 14 363 (+42) од.;

РСЗВ - 1108 од.;

засоби ППО - 868 (+5) од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 459 (+24) од.;

крилатих ракет - 2324 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19 468 (+61) од.;

спеціальної техніки - 2420 (+11) од.