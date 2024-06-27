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Ще 1260 загарбників і 42 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Четвер 27 червня 2024 07:47
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Ще 1260 загарбників і 42 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: за добу росіяни втратили 1260 солдатів на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 26 на 27 червня, становили 1260 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 539 320 (+1260) осіб ліквідовано;
  • танків - 8042 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 459 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 14 363 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1108 од.;
  • засоби ППО - 868 (+5) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 459 (+24) од.;
  • крилатих ракет - 2324 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 468 (+61) од.;
  • спеціальної техніки - 2420 (+11) од.

Ще 1260 загарбників і 42 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися біля Куп'янська, але на більшості напрямків ЗСУ стримують натиск ворога.

Тим часом Північна Корея може відправити інженерні війська для відновлення тимчасово окупованої Донецької області.

Минулої ночі Росія влаштувала комбінований обстріл України одночасно "Шахедами", крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

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