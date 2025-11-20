В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь "Укренерго"

Найважча ситуація зі світлом наразі у прикордонних, прифронтових областях України, а також на Одещині.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава "Укренерго" Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.
"Можна говорити про всі прикордонні області. Це Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Дніпропетровська область, Запорізька область. Також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу", - сказав Зайченко.
За його словами, саме у цих областях ситуація найважча.
"І найбільша робота у наших колег з операторів системи розподілу для забезпечення живлення споживачів", - додав глава "Укренерго".
Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Сьогодні, 20 листопада, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. В усіх регіонах діють графіки відключення світла.
Графіки погодинних відключень сьогодні діють:
Графіки обмеження потужності:
Зокрема, у Києві світло вимикатимуть до чотирьох разів за день. А згідно з графіками, з 13:30 до 14:00 у столиці взагалі може не бути світла.
Окрім того, три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність 19 листопада, після того як росіяни обстріляли енергетичні обʼєкти навколо станцій.