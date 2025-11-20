UA

Курс долара Економіка Авто Tech

В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь "Укренерго"

Фото: глава "Укренерго" Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Найважча ситуація зі світлом наразі у прикордонних, прифронтових областях України, а також на Одещині.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава "Укренерго" Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.

"Можна говорити про всі прикордонні області. Це Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Дніпропетровська область, Запорізька область. Також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу", - сказав Зайченко.

За його словами, саме у цих областях ситуація найважча.

"І найбільша робота у наших колег з операторів системи розподілу для забезпечення живлення споживачів", - додав глава "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Сьогодні, 20 листопада, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. В усіх регіонах діють графіки відключення світла.

Графіки погодинних відключень сьогодні діють:

  • з 00:00 до 23:59 - від 2,5 до 4 черг

Графіки обмеження потужності:

  • з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів

Зокрема, у Києві світло вимикатимуть до чотирьох разів за день. А згідно з графіками, з 13:30 до 14:00 у столиці взагалі може не бути світла.

Окрім того, три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність 19 листопада, після того як росіяни обстріляли енергетичні обʼєкти навколо станцій.

УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВідключеня світла