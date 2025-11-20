В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь "Укренерго"

"Можна говорити про всі прикордонні області. Це Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Дніпропетровська область, Запорізька область. Також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу", - сказав Зайченко.

За його словами, саме у цих областях ситуація найважча.

"І найбільша робота у наших колег з операторів системи розподілу для забезпечення живлення споживачів", - додав глава "Укренерго".