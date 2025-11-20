RU

Экономика Авто Tech

В каких областях самая тяжелая ситуация со светом: ответ "Укрэнерго"

Фото: глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Самая тяжелая ситуация со светом сейчас в приграничных, прифронтовых областях Украины, а также в Одесской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.

"Можно говорить обо всех приграничных областях. Это Черниговская область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область. Также, к сожалению, Одесская область, которая не является прифронтовой, но она довольно часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям операторов системы распределения", - сказал Зайченко.

По его словам, именно в этих областях ситуация самая тяжелая.

"И самая большая работа у наших коллег из операторов системы распределения для обеспечения питания потребителей", - добавил глава "Укрэнерго".

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Сегодня, 20 ноября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения света.

Графики почасовых отключений сегодня действуют:

  • с 00:00 до 23:59 - от 2,5 до 4 очередей

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей

В частности, в Киеве свет будут выключать до четырех раз за день. А согласно графикам, с 13:30 до 14:00 в столице вообще может не быть света.

Кроме того, три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность 19 ноября, после того как россияне обстреляли энергетические объекты вокруг станций.

