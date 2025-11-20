В каких областях самая тяжелая ситуация со светом: ответ "Укрэнерго"

Самая тяжелая ситуация со светом сейчас в приграничных, прифронтовых областях Украины, а также в Одесской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.
"Можно говорить обо всех приграничных областях. Это Черниговская область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область. Также, к сожалению, Одесская область, которая не является прифронтовой, но она довольно часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям операторов системы распределения", - сказал Зайченко.
По его словам, именно в этих областях ситуация самая тяжелая.
"И самая большая работа у наших коллег из операторов системы распределения для обеспечения питания потребителей", - добавил глава "Укрэнерго".
Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.
Сегодня, 20 ноября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения света.
Графики почасовых отключений сегодня действуют:
Графики ограничения мощности:
В частности, в Киеве свет будут выключать до четырех раз за день. А согласно графикам, с 13:30 до 14:00 в столице вообще может не быть света.
Кроме того, три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность 19 ноября, после того как россияне обстреляли энергетические объекты вокруг станций.