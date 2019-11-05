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В "Киевтеплоэнерго" рассказали о последствиях прорыва трубы на Саксаганского

Новости » Общество     05.11.2019 - 18:32
В "Киевтеплоэнерго" рассказали о последствиях прорыва трубы на Саксаганского
Фото с места происшествия (facebook.com/CHKyiv)

Коммунальщики пока не сообщают о сроках устранения последствий

В Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм. Об этом сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Сообщаются, что коммунальщики приступили к ликвидации повреждения трубопровода. Как отметили в "Киевтеплоэнерго", в результате в зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали.

"Сейчас работники аварийной бригады огородили территорию повреждения. О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям будет сообщено позже", - сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, 5 ноября в центре Киева на улице Шота Руставели произошел прорыв трубопровода с горячей водой. В результате прорыва произошел провал покрытия проезжей части, из-за чего проезд перекрыли проезд транспорта с улицы Бассейная на улице Эспланадную.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за прорыва трубы в Киеве изменили маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов №69.

Также сообщалось, что служба ГСЧС не привлекалась для устранения последствий прорыва трубы на улице Шота Руставели. Как сообщили в ГСЧС Киева, на месте прорыва трубы работают аварийные коммунальные службы.

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