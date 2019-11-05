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В центре Киева к ликвидации прорыва теплопровода не привлекались подразделения ГСЧС

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 17:26
В центре Киева к ликвидации прорыва теплопровода не привлекались подразделения ГСЧС
Фото с места происшествия (facebook.com/CHKyiv)

На месте происшествия работают аварийные коммунальные службы

Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) города Киева Светлана Водолага сообщила, что к ликвидации прорыва трубы, которое произошло на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели не привлекались сотрудники ГСЧС. Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, на месте прорыва трубы работают аварийные коммунальные службы.

"К ликвидации ситуации на Саксагагського - Шота Руставели не привлекались подразделения ГСЧС. Людей мы не спасали. Там сейчас работают аварийные коммунальные службы", - сообщила она.

Напомним, прорыв трубы с горячей водой на перекрестке ул. Саксаганского и Шота Руставели произошел во вторник, 5 ноября, около 16 часов. В результате прорыва трубы на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль. Также видно, что на месте работает спецтехника.

В связи с происшествием в "Киевпастрансе" изменили маршруты общественного транспорта на время ликвидации аварии. Сообщается, что изменениябыли внесены в маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов №69.

Добавим, что это уже не первый подобный случай прорыва трубы на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Ранее такое произошло в начале октября.

В Киеве из-за прорыва теплопровода изменили маршруты транспорта В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
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