У "Київтеплоенерго" розповіли про наслідки прориву труби на Саксаганського

Фото з місця події (facebook.com/CHKyiv)

Комунальники поки не повідомляють про терміни усунення наслідків

У Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського відбулося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм. Про це повідомили в "Київтеплоенерго".

Повідомляються, що комунальники приступили до ліквідації пошкодження трубопроводу. Як зазначили в "Київтеплоенерго", в результаті в зону пошкодження потрапило два автомобіля. За попередніми даними, водії не постраждали. Авто евакуювали.

"Зараз працівники аварійної бригади обгородили територію пошкодження. Про терміни усунення пошкодження та надання послуг споживачам буде повідомлено пізніше", - повідомили в "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, 5 листопада в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі стався прорив трубопроводу з гарячою водою. В результаті прориву стався провал покриття проїзної частини, з-за чого проїзд перекрили проїзд транспорту з вулиці Басейна на вулиці Еспланадна.

Раніше РБК-Україна писало, що через прорив труби у Києві змінили маршрути тролейбусів № 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів №69.

Також повідомлялося, що служба ДСНС не притягувалася для усунення наслідків прориву труби на вулиці Шота Руставелі. Як повідомили в ДСНС Києва, на місці прориву труби працюють аварійні комунальні служби.