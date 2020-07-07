В Киевсовете требуют остановить политические репрессии против Порошенко

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту с требованием прекратить преследования и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих и активистов Евромайдана. Депутаты обеспокоены количеством уголовных производств, которыми власть пытается дискредитировать своих политических оппонентов. Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности". За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета.

Так, секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации политической партии "Европейская солидарность" Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, "когда в стране начались политические репрессии".

В тексте обращения также отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Євромайдануа, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями".

Представляя проект обращения, депутат Киевсовета Вадим Сторожук подчеркнул, что Киевсовет осуждает попытки выборочного правосудия.

"Наша страна является частью цивилизованной Европы и разделяет европейские ценности, в частности уважение демократических принципов, верховенства Закона, прав и основных свобод человека. Но откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией. Так же ничего общего с установлением справедливости нет и в процессах, которые ведутся в отношении общественных лидеров и активистов Евромайдана", - сказал Сторожук.

В то же время, депутат Киевсовета Наталья Маслова призывает президента прислушаться к Киевскому городскому совету и международным партнерам Украины, которые считают, что действия, направленные на немотивированные и предубеждении преследования, дискредитируют Украину.

"Мы не можем позволить разрушать имидж Украины на международной арене. А именно это и происходит, когда власть прибегает к политическим преследованиям оппозиции и активистов", - добавила депутат.

Свою поддержку решению Киевсовета высказали и народные депутаты от "Европейской солидарности", которые пришли на пленарное заседание - Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федина, Алексей Гончаренко.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятом президенту Петру Порошенко, котороя было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".