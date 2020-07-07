У Київраді вимагають зупинити політичні репресії проти Порошенка 

На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента з вимогою припинити переслідування та репресивні заходи щодо п’ятого президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців та активістів Євромайдану. Депутати занепокоєні кількістю кримінальних проваджень, якими влада намагається дискредитувати своїх політичних опонентів. Про це повідомляє сайт "Європейської солідарності". За відповідний проект рішення проголосували 68 депутатів Київради.

Так, секретар Київради та голова Київської міської організації політичної партії "Європейська солідарність" Володимир Прокопів заявив, що міська рада не буде мовчати, "коли в країні розпочалися політичні репресії".

У тексті звернення також наголошується, що "політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу - це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями".

Представляючи проект звернення, депутат Київради Вадим Сторожук наголосив, що Київрада засуджує спроби вибіркового правосуддя.

"Наша країна є частиною цивілізованої Європи й поділяє європейські цінності, зокрема повагу до демократичних принципів, верховенства Закону, прав та основних свобод людини. Але відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного зі справедливістю і демократією. Так само нічого спільного зі встановленням справедливості немає і в провадженнях, які ведуться щодо громадських лідерів та активістів Євромайдану", - сказав Сторожук.

Водночас, депутат Київради Наталія Маслова закликає президента дослухатися до Київської міської ради та міжнародних партнерів України, які вважають, що дії, спрямовані на невмотивовані і упередженні переслідування, дискредитують Україну.

"Ми не можемо дозволити руйнувати імідж України на міжнародній арені. А саме це і відбувається, коли влада вдається до політичних переслідувань опозиції та активістів", - додала депутат.

Свою підтримку рішенню Київради висловили й народні депутати від "Європейської солідарності", які прийшли на пленарне засідання - Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".