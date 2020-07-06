ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дела против Порошенко напоминают времена Януковича, - Пайфер

Новости » Политика     06.07.2020 - 20:17
Дела против Порошенко напоминают времена Януковича, - Пайфер
фото: Стивен Пайфер (из открытых источников)

Дипломат призвал власть не преследовать политических оппонентов

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Об этом он написал в Twitter, комментируя интервью пятого президента Петра Порошенко для BBC.

"Повторение усилий Януковича с фабрикованными обвинениями для заключения своего политического оппонента Тимошенко выглядит не хорошо для Украины времен Зеленского", - написал Пайфер.

В свою очередь, британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, тоже считает, что преследование Петра Порошенко дискредитируют власть.

"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал/мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше за обвинения против бывшего премьера Тимошенко, что было признано политически мотивированным", - пишет в Твиттере Тимоти Эш.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь