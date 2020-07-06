Дела против Порошенко напоминают времена Януковича, - Пайфер

фото: Стивен Пайфер (из открытых источников)

Дипломат призвал власть не преследовать политических оппонентов

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Об этом он написал в Twitter, комментируя интервью пятого президента Петра Порошенко для BBC.

"Повторение усилий Януковича с фабрикованными обвинениями для заключения своего политического оппонента Тимошенко выглядит не хорошо для Украины времен Зеленского", - написал Пайфер.

В свою очередь, британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, тоже считает, что преследование Петра Порошенко дискредитируют власть.

"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал/мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше за обвинения против бывшего премьера Тимошенко, что было признано политически мотивированным", - пишет в Твиттере Тимоти Эш.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина