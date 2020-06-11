Экс-посол Канады назвал вызов Порошенко в ГБР "вендеттой" с плохими последствиями

Фото: Роман Ващук (facebook.com)

Дипломат считает действия властей стратегической ошибкой

Канадский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власть Украины от планов задержать пятого президента Петра Порошенко, поскольку это будет иметь плохие последствия.

Об этом Ващук написал на своей странице в Twitter, передает РБК-Украина.

"Планы Порошенко бросить за решетку были уже посреди 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного публичного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом ранее, и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников - это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и будет иметь очень плохие последствия", - отмечает Роман Ващук.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина