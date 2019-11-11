В Киевской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы

В селе Здвижевка Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что авария произошла 10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района. По информации спасателей, среди погибших двое детей 20007 и 2009 года рождения. Еще шесть человек попали в больницу.

Обстоятельства столкновения в ГСЧС не уточнили.

Фото: место проишествия (dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 10 ноября, на трассе Киев-Одесса вблизи столицы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса, который ехал в сторону Киева. В какой-то момент машина перевернулась. В результате аварии пострадал мужчина - водитель микроавтобуса.

РБК-Украина писало, что в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок. ДТП произошло 9 ноября около 21:20 на пересечении улиц Щусева и Берлинского.

Напомним, ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем.