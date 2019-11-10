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В Киеве полицейский автомобиль столкнулся с такси, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     10.11.2019 - 03:24
В Киеве полицейский автомобиль столкнулся с такси, есть пострадавшие
Фото с места ДТП (kiev.informator.ua)

В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок

В Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. Четырех человек госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор",

ДТП произошло 9 ноября около 21:20 на пересечении улиц Щусева и Берлинского.

В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

По предварительной информации, такси марки Audi двигалось по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него влетело авто недавно созданного подразделения Нацполиции по борьбе с домашним насилием, которое ехало на вызов.

По словам водителя такси, копы ехали только с включенными проблесковыми маячками, которые из-за забора он увидел слишком поздно.

По словам полицейских, они ехали также с включенными звуковыми сигналами.

Напомним, в Кропивницком сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина умер.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы.

Также сообщалось, что в Харькове произошло смертельное ДТП с участием пешехода. На улице Кольцевая автомобиль совершил наезд на мужчину, от полученных травм тот погиб.

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