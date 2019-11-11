У Київській області зіткнулися два автомобілі, є жертви

В селі Здвижевка Київської області зіткнулися два легкових автомобіля, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наголошується, що аварія сталася 10 листопада близько 16:15 в селі Здвижевка Бородянського району. За інформацією рятувальників, серед загиблих двоє дітей 20007 та 2009 року народження. Ще шестеро людей потрапили в лікарню.

Обставини зіткнення в ДСНС не уточнили.

Фото: місце пригоди (dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що в неділю, 10 листопада, на трасі Київ-Одеса поблизу столиці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю мікроавтобуса, який їхав у бік Києва. У якийсь момент машина перекинулася. В результаті аварії постраждав чоловік - водій мікроавтобуса.

РБК-Україна писало, що в Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина. ДТП сталося 9 листопада близько 21:20 на перехресті вулиць Щусєва та Берлінського.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем.