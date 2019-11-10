Под Киевом перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дороге образовалась пробка

В воскресенье, 10 ноября, на трассе Киев-Одесса вблизи столицы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

По словам правоохранителей, микроавтобус ехал по трассе в сторону Киева. В какой-то момент машина перевернулась. Судя по видео, водитель автомобиля потерял управление, его начало кидать по дороге и он врезался в отбойник. После удара микроавтобус перевернулся.

В результате аварии пострадал мужчина - водитель микроавтобуса. Ему оказали первую помощь, но от госпитализации он отказался. Из-за аварии на дороге образовалась пробка. Детали случившегося выясняют правоохранители.

Под Киевом перевернулся микроавтобус: видео момента аварии 10 ноября под Киевом на Одесской трассе произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса Ford. В результате аварии пострадал мужчина. По словам правоохранителей, Ford ехал по Одесской трассе в сторону Киева. В какой-то момент машина перевернулась. Судя по видео, водитель автомобиля потерял управление, его начало кидать по дороге и он врезался в отбойник. После удара микроавтобус перевернулся. В результате столкновения пострадал мужчина — водитель микроавтобуса. Ему оказали первую помощь, но от госпитализации он отказался. Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Детали случившегося устанавливаются. Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 10 листопада 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина умер. Расследованием аварии занимается ГБР.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли три человека, еще один получил травмы.

Кроме этого, в Харькове произошло смертельная авария с участием пешехода. На улице Кольцевая автомобиль сбил мужчину, от полученных травм тот погиб.