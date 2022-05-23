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В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч боеприпасов

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Понедельник 23 мая 2022 00:24
В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч боеприпасов Фото: в Киевской области обезвредили около 10 тысяч боеприпасов (t.me/dsns)
Автор: Роман Мирончук

В Киевской области саперы Национальной гвардии Украины уже обезвредили в около 10 тысяч взрывоопасных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Саперы Нацгвардии постоянно продолжают разминировать Киевскую область. К настоящему времени они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов. В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, которые оставили после себя российские захватчики", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за обстрелов российских оккупационных войск остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. Столичные власти назвали опасные парки для прогулок.

Мы также писали о том, что в Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе, в результате чего водитель получил травмы.

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Нацгвардия Киевская область
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