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У Київській області сапери Нацгвардії знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів

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Понеділок 23 травня 2022 00:24
У Київській області сапери Нацгвардії знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів Фото: у Київській області знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів (t.me/dsns)
Автор: Роман Мирончук

У Київській області сапери Національної гвардії України вже знешкодили в близько 10 тисяч вибухонебезпечних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Сапери Нацгвардії постійно продовжують розмінувати Київську область. До теперішнього часу вони вже виявили і знищили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. В окремі дні сапери знаходять по кілька сотень небезпечних боєприпасів, які залишили після себе російські загарбники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві через обстріли російських окупаційних військ залишилися нерозірвані вибухонебезпечні предмети: снаряди, авіаційні бомби, міни. Столична влада назвали небезпечні парки для прогулянок.

Ми також писали про те, що в Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі, внаслідок чого водій отримав травми.

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Нацгвардія Київська область
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