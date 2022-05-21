В Киеве назвали опасные парки для прогулок: список
В Киеве из-за обстрелов российских оккупационных войск остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины. В связи с этим столичные власти призвали не подходить к фортификационным постройкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).
Сейчас в столице продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон. Так, опасными парками считаются:
Дарницкий район
- Сквер Привокзальный,
- Сквер Григоренко 36-38;
Днепровский район
- Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей),
- Парк Попудренко;
Деснянский район
- Парк Киото (западная часть),
- Парк Деснянский (южная часть),
- Парк им. Шухевича (западная часть),
- Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть),
- Парк Муромец (южная часть);
Оболонский район
- Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть),
- Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть),
- Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть),
- Сквер на Минской площади (западная часть);
Подольский район
- Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской),
- Сквер на проспекте Правды, 70-76,
- Парк "Кинь-Грусть" (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);
Шевченковский район
- Сквер "Мюнхенский",
- Парк "Нивки (западная часть, метро "Берестейская"),
- Воздухофлотский путепровод,
- Сквер на Подольском спуске,
- Парк на склонах Смородинского спуска,
- Парк Бабий Яр,
- Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко),
- Сквер Довнар-Запольского,
- Улица Гаврилишина (распределитель),
- Проспект Победы, 78;
Соломенский район
- Парк Защитников Украины;
Святошинский район
- Парк Юность (со стороны ул. Покотила),
- Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы),
- Бульвар Вернадского Академика (западная часть),
- Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);
Голосеевский район
- Лесопарк по ул. Кайсарово.
Напомним, в ГСЧС заявили, что разминирование территории Украины может длиться до 10 лет.
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