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В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель получил травмы

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Черниговская область , Четверг 19 мая 2022 18:10
В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель получил травмы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Черниговской области тракторист получил травмы ноги в результате подрыва на боеприпасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве Черниговской области, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов на место происшествия выехала группа специалистов. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли.

В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель получил травмыВзорванный трактор (t.me/dsns_telegram)

Ранее мы сообщали, что в селе Андреевка, недалеко от Макарова, тракторист выехал в поле и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.

Также мы писали, что в Тростянце Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. Произошло это возле больницы, где во время боевых действий стоял российский танк.

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