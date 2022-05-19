В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель получил травмы

В Черниговской области тракторист получил травмы ноги в результате подрыва на боеприпасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве Черниговской области, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", - говорится в сообщении. Также отмечается, что для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов на место происшествия выехала группа специалистов. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли. Взорванный трактор (t.me/dsns_telegram)