В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель получил травмы
В Черниговской области тракторист получил травмы ноги в результате подрыва на боеприпасе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве Черниговской области, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов на место происшествия выехала группа специалистов. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли.
Взорванный трактор (t.me/dsns_telegram)
Ранее мы сообщали, что в селе Андреевка, недалеко от Макарова, тракторист выехал в поле и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.
Также мы писали, что в Тростянце Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. Произошло это возле больницы, где во время боевых действий стоял российский танк.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.