В Киевской области произошло ДТП, есть пострадавшие

В пятницу, 1 ноября, в селе Погребы Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), пьяный водитель сбил беременную женщину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, 33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину, которая была в положении и пытался скрыться с места аварии. Правоохранители задержали мужчину при помощи местных жителей.

Беременную женщину доставили в больницу и сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Угрозы для него на данный момент нет. Женщина получила травмы и ушибы грудной клетки.

"Установлено, что потерпевшая вместе со своей сестрой и племянницей шагали по обочине дороги. Выйдя из своего дома, они не успели отойти и пару метров, как на них наехала машина. Водитель не остановился и продолжил движение. Однако, не справившись с управлением, въехал в гаражное помещение. Выскочил из машины начал убегать. Водителя придержали прохожие и вызвали скорую и полицию, которая его задержала. От столкновения он остался невредимым", - говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное дело по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на автотрассе между Луганской и Донецкой областями произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Также РБК-Украина писало, что в Лондоне в тройной аварии погиб человек и 15 пострадали. Водителя автомобиля задержали.