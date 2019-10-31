Под Харьковом автомобиль столкнулся с автобусом, есть жертва

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля

В Харьковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что авария произошла 30 октября около 18:20 на автодороге "Харьков-Змиев" вблизи поселка Васищево.

"Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля "ГАЗ-2412", который стоял на обочине, внезапно выехал на проезжую часть, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением "Харьков-Змиев", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Около 30 пассажиров автобуса, которые находились в салоне на момент ДТП, не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе произошло столкновение между двумя автомобилями, в результате чего один человек погиб, еще двоих госпитализировали с травмами.

Также РБК-Украина писало, что в Кропивницком столкнулись грузовик и автомобиль полиции. Двое правоохранителей получили повреждения.