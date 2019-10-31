В результате ДТП на Донбассе погибли два человека

Фото: ДТП на Донбассе (Татьяна Погукай facebook.com)

На трассе Кременная-Лиман произошло "лобовое" столкновение автомобиля Toyota Hilux с автомобилем "ВАЗ-21099"

На автотрассе между Луганской и Донецкой областями произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результе котрого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера областной полиции Татьяны Погукай в Facebook.

Сообщается, что на трассе Кременная-Лиман около 10:00 произошло "лобовое" столкновение двух автомобилей: Toyota Hilux под управлением 44-летнего жителя Славянская Донецкой области с автомобилем "ВАЗ-21099" под управлением 42-летнего жителя Запорожья.

В результате ДТП водитель "ВАЗ-21099" и его пассажирка, 31-летняя жительница Запорожья, от полученных травм скончались на месте. Еще одна пассажирка этого автомобиля, 35-летняя жительница Запорожья, с телесными повреждениями госпитализирована.

Фото: ДТП на Донбассе (Татьяна Погукай facebook.com)

Напомним, в Кропивницком вечером 30 октября произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля полиции, в результате чего пострадали двое правоохранителей.

Также РБК-Украина сообщало, что под Харьковом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, один человек погиб.