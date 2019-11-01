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В Лондоне в тройном ДТП погиб человек и 15 пострадали

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 09:20
В Лондоне в тройном ДТП погиб человек и 15 пострадали
Фото: место ДТП (twitter.com/999London)

Столкнулись два автобуса и автомобиль

В Лондоне произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с двумя автобусами, в результате чего погиб человек и 15 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Как сообщается, столкнулись два автобуса и автомобиль в четверг примерно в 22:10 по местному времени. Водителя автомобиля задержали.

Напомним, в английском графстве Девон на шоссе А385 перевернулся двухэтажный автобус, в результате пострадали более десяти человек.

Также ранее два автомобиля столкнулись во время уличных гонок в городе Стивенидж недалеко от Лондона, в результате чего 17 человек получили ранения. Как сообщалось, мероприятие было организовано клубом автолюбителей Cruise-Herts с благотворительными целями. Полиция сейчас устанавливает причину происшествия.

В Лондоне экскурсионный катер с туристами в субботу 6 июня врезался в Вестминстерский мост. Сообщалось, что на месте работали пожарные. Также к месту происшествия выехали местные власти. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Грузии, в регионе Тушети, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с туристами. В результате аварии один человек погиб и один получил ранения. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

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