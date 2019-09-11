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В Киевской области произошло ДТП, есть погибшие

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 16:17
В Киевской области произошло ДТП, есть погибшие
Фото с места ДТП (скриншот из видео)

Столкнулись два автомобиля

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе возле города Кагарлык. Автомобили ехали навстречу друг другу.

"Следствием происшествия стало то, что одна машина загорелась после столкновения. В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Детали аварии выясняются.

Напомним, 10 сентября в Чернигове депутат местного совета сбил человека на пешеходном переходе. В результате мужчина был доставлен в больницу с многочисленными ранениями, где вскоре умер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате ДТП в Запорожской области пострадали дети. Водитель автомобиля наехал на двух детей, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте. Одну девочку госпитализировали в больницу, другую - после оказания медицинской помощи отпустили.

Также добавим, в Киеве произошло ДТП с участием 4 автомобилей. BMW столкнулся в заднюю часть припаркованного автомобиля и отбросил его в забор, после чего внедорожник повело и он врезался в автомобиль службы Uber.

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