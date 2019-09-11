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У Київській області сталося ДТП, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 16:17
У Київській області сталося ДТП, є загиблі
Фото з місця ДТП (скріншот з відео)

Зіткнулися два автомобіля

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що ДТП сталося на трасі біля міста Кагарлик. Автомобілі їхали назустріч один одному.

"Наслідком події стало те, що одна машина загорілася після зіткнення. В результаті ДТП загинули три людини", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює поліція і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Деталі аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, 10 вересня у Чернігові депутат місцевої ради збив людину на пішохідному переході. В результаті чоловік був доставлений в лікарню з численними пораненнями, де невдовзі помер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті ДТП у Запорізькій області постраждали діти. Водій автомобіля наїхав на двох дітей, які перетинали проїзну частину в невстановленому місці. Одну дівчинку госпіталізували у лікарню, іншу - після надання медичної допомоги відпустили.

Також додамо, у Києві сталося ДТП з участю 4 автомобілів. BMW зіткнувся у задню частину припаркованого автомобіля і відкинув його в огорожу, після чого позашляховик повело і він врізався в автомобіль служби Über.

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