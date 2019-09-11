В результате ДТП в Запорожской области пострадали дети

Фото: место ДТП (zp.npu.gov.ua)

Одну девочку госпитализировали в больницу, другую - после оказания медицинской помощи отпустили

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Запорожской области пострадали двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что водитель автомобиля наехал на двух детей, которые пересекали проезжую часть в нестановленому месте.

"11 сентября около 7:45 к Бердянскому отделу полиции поступило сообщение о ДТП на проспекте Восточном с пострадавшими. Водитель автомобиля в городе Бердянск допустил наезд на двух несовершеннолетних детей. Одну девочку госпитализировали в больницу, другую - после оказания медицинской помощи отпустили", - говорится в сообщении.

В результате аварии девочку 2008 года рождения госпитализировали в больницу, девочка 2007 года рождения спустя некоторое время после ДТП обратилась за медицинской помощью, после оказания которой ее отпустили.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ночью, 10 сентября, в Марьинке Донецкой области в результате ДТП сгорел автомобиль, погибли два человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября в Харькове произошла авария при участии двух полицейских и служебной машины.