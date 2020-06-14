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В Киевской области с ночи тушат пожар на свалке

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 13:45
В Киевской области с ночи тушат пожар на свалке
Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

Пожар удалось локализовать

В Киевской области с ночи тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пожар произошел на территории Фастовского района.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар распространился на территории 0,5 гектара.

"13 июня в 21:10 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о том, что неподалеку от объездной дороги на полигоне твердых бытовых отходов Фастовского городского совета произошло возгорание мусора. Прибыв, спасатели установили, что горит 0.5 га мусора. Пожар локализовали в 23:40, ликвидация продолжается", - говорится в сообщении.

Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее на Донбассе загорелся лес в серой зоне, при тушении нашли патроны и мину.

Как писало РБК-Украина, согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала 2020 года на пожарах в стране погибли уже более 700 украинцев.

Также сообщалось, что под Херсоном горела свалка мусора, тушение пожара осложнял сильный ветер.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины пожарКиевская область
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