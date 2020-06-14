На Донбассе загорелся лес в серой зоне, при тушении нашли патроны и мину

Фото: в Луганской области горит лесная подстилка (dsns.gov.ua)

К ликвидации последствий привлекли саперов

В так называемой серой зоне в Луганской области загорелся лес. При тушении пожара были найдены патроны и мина, поэтому к работам привлекли саперов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне поступило сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки в серой зоне в районе села Орехово-Донецкое Новоайдарского района. Пожар был локализован на площади 10 гектаров.

"К тушению привлекались 84 человека и 17 единиц техники, из них от ДСНС 48 человек личного состава и 10 единиц техники, в том числе два пиротехнических отделения, которые изъяли 55 взрывоопасных предметов (54 патрона 7,62 мм и 1 минометная мина 82 мм)", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 14 июня открытого огня не наблюдается, проводится дежурство.

Напомним, в середине мая украинские спасатели потушили все очаги лесных пожаров в Чернобыльской зоне, которые продолжались более месяца.

Отметим, согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала 2020 года на пожарах в стране погибли уже более 700 украинцев.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина