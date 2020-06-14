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У Київській області з ночі гасять пожежу на сміттєзвалищі

Новини » Надзвичайні події     14.06.2020 - 13:45
У Київській області з ночі гасять пожежу на сміттєзвалищі
Фото з місця займання (dsns.gov.ua)

Пожежу вдалося локалізувати

У Київській області з ночі гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Пожежа сталася на території Фастівського району.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежа поширилася на території 0,5 га.

"13 червня о 21:10 в оперативно-диспетчерську службу Фастівського району надійшло повідомлення про те, що неподалік від об'їзної дороги на полігоні твердих побутових відходів Фастівської міської ради відбулося загоряння сміття. Прибувши, рятувальники встановили, що горить 0.5 га сміття. Пожежу локалізували о 23:40, ліквідація триває", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця займання (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше на Донеччині загорівся ліс в сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з початку 2020 року на пожежах в країні загинули вже понад 700 українців.

Також повідомлялося, що під Херсоном горіло звалище сміття, гасіння пожежі ускладнював сильний вітер.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пожежаКиївська область
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