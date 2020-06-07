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Под Херсоном горит свалка мусора: пожар локализовали

Новости » Происшествия     07.06.2020 - 14:50
Под Херсоном горит свалка мусора: пожар локализовали
Фото: очаг пожара (dsns.gov.ua)

Тушение пожара осложняет сильный ветер

В Бериславском районе Херсонской области возник пожар на участке для хранения твердых бытовых отходов. Возгорание распространилось на территорию 1,5 гектара.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели получили сообщение о пожаре 6 июня вечером.

"Довольно сильный ветер раздувал тления и осложнял тушение пожара. На ликвидацию возгорания были направлены 3 единицы спецтехники и 6 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 7 июня пожар локализовали на ориентировочной площади 1,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение продолжается.

Напомним, 6 июня вечером в Запорожье произошел пожар на обувной фабрике "Мида".

Ранее сообщалось, что 3 июня в Одессе спасатели эвакуировали 20 человек из-за пожара в жилом доме.

Также РБК-Украина писало, что в отделение прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова", в результате чего начался пожар.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины пожарХерсонская область
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