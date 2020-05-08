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С начала года в пожарах погибли 740 украинцев

Новости » Происшествия     08.05.2020 - 11:17
С начала года в пожарах погибли 740 украинцев
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

С понедельника, 4 мая, в пожарах погибли 10 человек

С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 740 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что кроме масштабных пожаров в эко-системах, огонь бушует и в жилом секторе.

"Огонь разрушает не только дома и квартиры, но и забирает жизни. Только с понедельника 4 мая в жилом секторе страны уже возник 201 пожар, в результате чего погибло 10 человек, а еще 12 - пострадали", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что основными причинами гибели людей является сознательное пренебрежение ими правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, легко доступных для детей.

"В целом, с начала года огонь унес жизни уже 740 граждан", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 5 мая в Харькове по улице Конституции произошло пожар в многоквартирном доме, спасатели эвакуировали 19 жителей. Через 2 часа после приезда пожарных огонь удалось ликвидировать. В результате обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Украине начали восстановление лесов, поврежденных недавними пожарами в Киевской и Житомирской областях.

Также РБК-Украина писало, что полиция вводит спутниковую систему мониторинга преступлений против окружающей среды.

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