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Из Киевского водохранилища достали российский вертолет

Фото: из Киевского водохранилища достали вражеский вертолет (facebook.com/Андрей Небитов)
Автор: Роман Мирончук

Из Киевского водохранилища подняли вражеский вертолет, который предположительно был сбит ВСУ еще в первый день полномасштабного нападения РФ, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Только из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины", - отметил Небитов.

По его словам, в вертолете также погибли двое российских солдат. Правоохранители проводит осмотр места происшествия.

Из Киевского водохранилища достали вертолет РФ (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

Напомним, 3 июня военные ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага. Кроме того, защитникам Украины удалось уничтожить один танк, одну артиллерийскую систему, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных авто и три единицы автомобильной техники.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области украинские военные полностью уничтожили российскую мотострелковую батальонно-тактическую группу. При этом около 200 вражеских солдат были убиты.

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