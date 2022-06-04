Из Киевского водохранилища достали российский вертолет

"Только из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины", - отметил Небитов.

По его словам, в вертолете также погибли двое российских солдат. Правоохранители проводит осмотр места происшествия.

Из Киевского водохранилища достали вертолет РФ (фото: facebook.com/Андрей Небитов)