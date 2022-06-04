RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Київського водосховища дістали російський вертоліт

Фото: з Київського водосховища дістали ворожий вертоліт (facebook.com/Андрей Нєбитов)
Автор: Роман Мирончук

З Київського водосховища підняли ворожий вертоліт, який імовірно був збитий ЗСУ ще в перший день повномасштабного нападу РФ, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Тільки з Київського водосховища дістали цей ворожий вертоліт, точніше те, що від нього залишилося після прекрасної роботи Збройних сил України", - зазначив Нєбитов.

За його словами, у вертольоті також загинули двоє російських солдатів. Правоохоронці проводить огляд місця події.

З Київського водосховища дістали вертоліт РФ (фото: facebook.com/Андрей Нєбитов)

Нагадаємо, 3 червня військові ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога. Крім того, захисникам України вдалося знищити один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальних броньованих авто і три одиниці автомобільної техніки.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області українські військові повністю знищили російську мотострілецьку батальйонно-тактичну групу. При цьому близько 200 ворожих солдатів були вбиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України