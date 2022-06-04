З Київського водосховища дістали російський вертоліт

З Київського водосховища підняли ворожий вертоліт, який імовірно був збитий ЗСУ ще в перший день повномасштабного нападу РФ, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, у вертольоті також загинули двоє російських солдатів. Правоохоронці проводить огляд місця події.

"Тільки з Київського водосховища дістали цей ворожий вертоліт, точніше те, що від нього залишилося після прекрасної роботи Збройних сил України", - зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, 3 червня військові ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога. Крім того, захисникам України вдалося знищити один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальних броньованих авто і три одиниці автомобільної техніки.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області українські військові повністю знищили російську мотострілецьку батальйонно-тактичну групу. При цьому близько 200 ворожих солдатів були вбиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.