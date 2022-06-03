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На Донбассе продолжаются бои: украинцы отбили 9 атак врага

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Украина, Пятница 03 июня 2022 22:26
На Донбассе продолжаются бои: украинцы отбили 9 атак врага Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 атак врага. На одной локации еще продолжается бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

Наши воины наносят русским захватчикам потери в живой силе и технике.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:1 танк; 1 артиллерийскую систему; 6 боевых бронированных машин; 2 специальные бронированные автомобили; 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

Напомним, украинские военные выбили российских оккупантов из части улиц Северодонецка. Сейчас под контролем россиян остается около половины города.

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