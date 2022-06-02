ВСУ уничтожили "в ноль" российскую БТГ под Херсоном, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Началась фаза, когда войска форсировали, исчерпали возможности по наступлению и встали в оборону. И пошел противник выбивать, потому что задача - ликвидировать плацдарм. Так вот при попытке противника выбивать наши войска, которые, безусловно, тоже понесли потери, там разгромили сегодня батальонно-тактическую группу российских мотострелков. В ноль практически", - отметил Арестович.

По его словам, российские потери здесь составили не менее 200 убитыми и десятки единиц уничтоженной техники.