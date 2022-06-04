Из Киевского водохранилища достали российский вертолет

Из Киевского водохранилища подняли вражеский вертолет, который предположительно был сбит ВСУ еще в первый день полномасштабного нападения РФ, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Только из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины", - отметил Небитов. По его словам, в вертолете также погибли двое российских солдат. Правоохранители проводит осмотр места происшествия. Из Киевского водохранилища достали вертолет РФ (фото: facebook.com/Андрей Небитов)