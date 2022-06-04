З Київського водосховища дістали російський вертоліт

З Київського водосховища підняли ворожий вертоліт, який імовірно був збитий ЗСУ ще в перший день повномасштабного нападу РФ, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Тільки з Київського водосховища дістали цей ворожий вертоліт, точніше те, що від нього залишилося після прекрасної роботи Збройних сил України", - зазначив Нєбитов. За його словами, у вертольоті також загинули двоє російських солдатів. Правоохоронці проводить огляд місця події. З Київського водосховища дістали вертоліт РФ (фото: facebook.com/Андрей Нєбитов)