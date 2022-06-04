ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З Київського водосховища дістали російський вертоліт

Новость на русском →
Субота 04 червня 2022 00:52
З Київського водосховища дістали російський вертоліт Фото: з Київського водосховища дістали ворожий вертоліт (facebook.com/Андрей Нєбитов)
Автор: Роман Мирончук

З Київського водосховища підняли ворожий вертоліт, який імовірно був збитий ЗСУ ще в перший день повномасштабного нападу РФ, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Тільки з Київського водосховища дістали цей ворожий вертоліт, точніше те, що від нього залишилося після прекрасної роботи Збройних сил України", - зазначив Нєбитов.

За його словами, у вертольоті також загинули двоє російських солдатів. Правоохоронці проводить огляд місця події.

З Київського водосховища дістали вертоліт РФ (фото: facebook.com/Андрей Нєбитов)

Нагадаємо, 3 червня військові ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога. Крім того, захисникам України вдалося знищити один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальних броньованих авто і три одиниці автомобільної техніки.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області українські військові повністю знищили російську мотострілецьку батальйонно-тактичну групу. При цьому близько 200 ворожих солдатів були вбиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні